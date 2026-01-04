Verfolgungsjagd endet mit schwerem Unfall in der Wörmlitzer Straße – 7 Personen verletzt, Totalschaden bei beteiligten Autos

In der Wörmlitzer Straße hat sich am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos sind frontal kollidiert. Eines der Fahrzeuge ist anschließend in einen Graben gerutscht.

Zuvor war ein Opel mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet. Bei der Überprüfung des Kennzeichens sei festgestellt worden, dass dieses nicht mit dem genutzten Fahrzeugs übereinstimmte und als gestohlen gemeldet war, so eine Polizeisprecherin. Der Fahrzeugführer wurde aufgefordert, den Wagen zu stoppen. Dieser versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Geschwindigkeit stark erhöhte. Es erfolgte eine Nachfahrt von wenigen Minuten seitens der Beamten.

Vom Stadion aus kommend verlor das Fahrzeug in einer Kurve die Kontrolle, fuhr über eine Verkehrsinsel und krachte mit einem entgegenkommenden Smart zusammen.Anschließend kam der Wagen auf einem Grundstück in der Flurstraße nach Durchbrechen eines Zaunes in Schräglage zum Stillstand. Vier Jugendliche (Zeugen hatten zunächst von Kindern gesprochen) aus dem Auto der Unfallverursacher flüchteten, zwei von ihnen konnten aber kurze Zeit später gestellt werden, die anderen zwei wurden ermittelt. Alle Vier wurden bei dem Unfall leichtverletzt und medizinisch behandelt. Mit Hilfe der Feuerwehr wurden Fahrer und Beifahrer, die beide im verunglückten Auto eingeklemmt waren, geborgen. Beide kamen schwerverletzt in Krankenhäuser Bei den sechs Insassen in dem Opel handelt es sich um Personen im Alter von 15 bis 17 Jahren mit verschiedenen Nationalitäten. Der 50 Jahre alte Smart-Fahrer wurde schwerverletzt.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Zum einen hatte der Opel leicht gebrannt, zwei Insassen waren eingeklemmt. Der Entstehungsbrand wurde sofort eingedämmt und anschließend gelöscht. Zudem musste das Auto mit einem Seil gesichert werden, damit es nicht weiter den Abhang hinunter rutscht.

Das Fahrzeug (Totalschaden) wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Begonnen hat die Verfolgungsjagd im Bereich Silberhöhe. Das Auto selbst war bereits seit vergangenem Sommer abgemeldet.