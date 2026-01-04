Du bist Halle

Verfolgungsjagd endet mit schwerem Unfall in der Wörmlitzer Straße – 7 Personen verletzt, Totalschaden bei beteiligten Autos

von · 4. Januar 2026

5 Antworten

  1. Johnny sagt:
    3. Januar 2026 um 22:38 Uhr

    Top Kumpels, die ihre eingeklemmten Freunde im brennenden Auto zurücklassen. 👍

    Antworten
  2. Detlef sagt:
    3. Januar 2026 um 22:44 Uhr

    Lebenslang Führerscheinentzug für die Wänster. Hoffentlich geht’s den Insassen des Smart gut bzw bald wieder besser

    Antworten
  3. Frank sagt:
    4. Januar 2026 um 00:23 Uhr

    Wenn ich sehe wie “ jung“ manche Fahrer hier in Neustadt mit ihren Autos mit lauter Musik oder Handy am Ohr, entlang heizen…da bin ich mir auch nicht immer sicher…hat der Fahrer ne Erlaubnis? Also nicht die von Mutti…

    Antworten
  4. Miraculix sagt:
    4. Januar 2026 um 08:52 Uhr

    Alles Gute den Insassen des Smart!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert