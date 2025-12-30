Schwerpunktaktion der Polizei Sachsen-Anhalt gegen Drogen und Alkohol im Straßenverkehr: 93 Verstöße festgestellt

Die Landespolizei Sachsen-Anhalt zieht Bilanz: Während der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche „Alcohol & Drugs“ vom 15. bis 21. Dezember 2025, einer Zeit mit zahlreichen Weihnachtsmärkten und Feierlichkeiten, wurden landesweit Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf Alkohol- und/oder Drogenkonsum überprüft. Ziel der Aktion war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Fahrten unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verhindern. Es fanden täglich Kontrollen mit wechselnden regionalen Schwerpunkten statt. Insgesamt wurden 3.386 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte der Landespolizei 61 Alkoholverstöße und 32 Drogenverstöße fest.

Innenministerin Dr. Tamara Zieschang: „Alkohol und Drogen am Steuer sind lebensgefährliche, aber vermeidbare Risiken im Straßenverkehr. Die Ergebnisse der Kontrollwoche zeigen, dass sie leider weiterhin Realität auf unseren Straßen sind. Wer sich berauscht hinter das Lenkrad setzt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Kontrollmaßnahmen sind deshalb ein unverzichtbarer Beitrag zur Verkehrssicherheit. Sie decken nicht nur Verstöße auf, sondern schaffen auch Bewusstsein für verantwortungsvolles Fahren und helfen, Unfälle zu vermeiden. Ich danke allen Einsatzkräften für ihr Engagement und appelliere an alle Verkehrsteilnehmenden, verantwortungsbewusst zu handeln und nüchtern zu fahren.“

Neben den Verstößen im Straßenverkehr wurden im Rahmen der Kontrollen zusätzlich fünf Betäubungsmitteldelikte, fünf Eigentumsdelikte, 25 sonstige Straftaten sowie sieben Treffer bei Personenfahndungen festgestellt.

Auch im Jahr 2026 wird sich die Landespolizei Sachsen-Anhalt erneut an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche „Alcohol & Drugs“ beteiligen, um weiterhin ein klares Zeichen gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu setzen und die Verkehrssicherheit nachhaltig zu stärken.