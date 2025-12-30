Schwungvoller Jahresauftakt: Das A-Capella-Ensemble amarcord lädt am Samstag zum Neujahrskonzert ein

Unverwechselbarer Klang, atemberaubende Homogenität, musikalische Stilsicherheit und eine gehörige Portion Charme und Witz sind die besonderen Markenzeichen von amarcord. Das äußerst facettenreiche und breitgefächerte Repertoire des Ensembles umfasst Gesänge des Mittelalters, Madrigale und Messen der Renaissance, Kompositionen und Werkzyklen der europäischen Romantik und des 20. Jahrhunderts sowie A-cappella-Arrangements weltweit gesammelter Volkslieder und bekannter Songs aus Soul und Jazz.

Diese stilistische Vielfalt prägt auch das Konzert zum Jahresauftakt 2026: Von Mozarts Zauberflöten-Ouvertüre in A-Cappella-Bearbeitung über romantische und moderne Chorklänge von Edward Elgar und Franz Schubert bis zu amerikanischen Komponisten wie Charles Ives, George Whitefield Chadwick und Horatio Parker. Den schwungvollen Abschluss bildet die mitreißende „Saltarelle“ von Camille Saint-Saëns.

Das Ensemble amarcord ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und gewann im Jahr 2002 den Deutschen Musikwettbewerb. Im Jahr 2004 wurden die Sänger als erstes Vokalensemble mit dem Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Neben dem Gewandhausorchester und dem Thomanerchor zählt amarcord zu den wichtigsten Repräsentanten der Musikstadt Leipzig im In- und Ausland. Regelmäßig gastiert die Gruppe bei den bedeutenden Musikfestivals. Zahlreiche Konzerttourneen führten die Sänger in über 50 Länder und auf nahezu alle Kontinente.

Das Konzert findet am Samstag, den 03. Januar 2026 um 18.00 Uhr im Freylinghausen-Saal der Franckeschen Stiftungen statt. Weitere Informationen zu Konzert und Kartenverkauf erhalten Sie im Informationszentrum der Franckeschen Stiftungen, Tel. 0345 2127-450 (Di.-So. von 10.00 – 17.00 Uhr) oder unter www.stundedermusik.de