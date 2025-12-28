Du bist Halle

Sicher ins neue Jahr: Tipps vom Innenministerium Sachsen-Anhalt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk

von · 28. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Detlef sagt:
    28. Dezember 2025 um 21:28 Uhr

    Wer unsachgemäß und besoffen mit umgeht und sich verletzt sollte entsprechend die Kosten für Rettungsdienste zahlen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert