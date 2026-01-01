Du bist Halle

Silvesterbilanz: Rettungsdienst in Halle (Saale) hatte zum Jahreswechsel mehr zu tun als vor einem Jahr, vier Wohnungsbrände, 20 brennende Container

von · 1. Januar 2026

  1. Jürgen sagt:
    1. Januar 2026 um 18:00 Uhr

    Die Leute, die sich durch falschen Umgang mit Feuerwerk (oder durch nicht zugelassenes Zeug) verletzen, sollten sämtliche Folgekosten selbst tragen. Ärztliche Versorgung bei Eigen- und Fremdschäden, Sachschäden, Einsätze durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

    Noch besser wäre ein Verbot von privatem Feuerwerk. Die jährlichen Schäden trägt leider häufig der Steuerzahler bzw. der Beitragszahler der Krankenkassen. Unhaltbar und normalen Menschen nicht plausibel zu erklären.

    Für die Stadt wäre es sicher günstiger (und für die Allgemeinheit sicherer) wenn an einem zentralen Ort ein professionelles Feuerwerk veranstaltet wird. Und es muss ja nicht immer Pyrotechnik sein. Japan macht es vor: Da werden wunderbare Spektakel mit Drohnen erzeugt. Ja, die kosten erstmal in der Anschaffung. Über die Jahre wird es allerdings garantiert günstiger. Auch entsprechende Lasershows können cool sein.

    Warum muss es immer knallen und qualmen? Gerade die AfDler sollten hier ruhig sein. Weil ein paar Vögel gegen Windräder fliegen ist es der Weltuntergang. Mal überlegt wie viele Tiere in der Silvesternacht wegen der Böllerei krepieren? Von Haustieren mal ganz abgesehen. Die leiden ebenfalls enorm.

