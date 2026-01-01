Silvesterbilanz: Rettungsdienst in Halle (Saale) hatte zum Jahreswechsel mehr zu tun als vor einem Jahr, vier Wohnungsbrände, 20 brennende Container
Einen vergleichsweise ereignisreichen Jahreswechsel haben die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst in Halle (Saale) erlebt. In der Silvesternacht zum 1. Januar rückten die Feuerwehren zwischen 18 Uhr und 6 Uhr zu insgesamt 59 Einsätzen aus, heißt es aus der Stadtverwaltung. Davon standen 56 Einsätze in direktem Zusammenhang mit dem Jahreswechsel. Im Vorjahr waren es noch 73 silvesterbedingte Alarmierungen. Der Rettungsdienst wurde im gleichen Zeitraum 133 Mal gerufen und damit häufiger als im Vorjahr, als 115 Einsätze verzeichnet wurden.
Ein Schwerpunkt der Feuerwehreinsätze lag erneut bei Bränden. In 20 Fällen brannten Müllcontainer, drei mehr als im Jahr zuvor. Fünf kleinere Ödlandbrände beschäftigten die Einsatzkräfte ebenso wie 22 Brände von Abfall, was zwar unter dem Vorjahreswert von 30 liegt, jedoch weiterhin einen hohen Anteil ausmacht. Zudem mussten zwei brennende Pkw gelöscht werden; im Vorjahr waren es noch vier. Hinzu kamen ein Kellerbrand, ein ausgelöster Rauchwarnmelder sowie vier Wohnungsbrände.
Der Rettungsdienst hatte neben alkoholbedingten Notfällen auch verletzungsbedingte Einsätze zu bewältigen. Unter anderem wurden fünf Hand- und Gesichtsverletzungen registriert, die durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern verursacht wurden.
Die Leute, die sich durch falschen Umgang mit Feuerwerk (oder durch nicht zugelassenes Zeug) verletzen, sollten sämtliche Folgekosten selbst tragen. Ärztliche Versorgung bei Eigen- und Fremdschäden, Sachschäden, Einsätze durch Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.
Noch besser wäre ein Verbot von privatem Feuerwerk. Die jährlichen Schäden trägt leider häufig der Steuerzahler bzw. der Beitragszahler der Krankenkassen. Unhaltbar und normalen Menschen nicht plausibel zu erklären.
Für die Stadt wäre es sicher günstiger (und für die Allgemeinheit sicherer) wenn an einem zentralen Ort ein professionelles Feuerwerk veranstaltet wird. Und es muss ja nicht immer Pyrotechnik sein. Japan macht es vor: Da werden wunderbare Spektakel mit Drohnen erzeugt. Ja, die kosten erstmal in der Anschaffung. Über die Jahre wird es allerdings garantiert günstiger. Auch entsprechende Lasershows können cool sein.
Warum muss es immer knallen und qualmen? Gerade die AfDler sollten hier ruhig sein. Weil ein paar Vögel gegen Windräder fliegen ist es der Weltuntergang. Mal überlegt wie viele Tiere in der Silvesternacht wegen der Böllerei krepieren? Von Haustieren mal ganz abgesehen. Die leiden ebenfalls enorm.
Ali, heule Dich am Bosporus aus.