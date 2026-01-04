Situation im Südpark wird immer prekärer: Bank hat Zahlungen eingestellt

Die Lage in der Plattenbausiedlung Südpark in Halle-Neustadt spitzt sich weiter zu. Mit dem Eigentümer, dem inzwischen insolventen Immobilienunternehmen Bevo DE Alpha 2a GmbH, gibt es bereits seit Jahren Probleme. Mehrfach hatten die Stadtwerke in der Vergangenheit damit gedroht, Wasser, Strom und Fernwärme abzustellen. In den vergangenen Monaten konnten die Häuser dennoch instand gehalten und versorgt werden, weil Zahlungen einer Bank flossen, bei der die Grundschuld für die Immobilien lag. Diese Zahlungen seien jedoch inzwischen eingestellt worden, teilte ein zuständiger Sachbearbeiter des vorläufigen Insolvenzverwalters dem MDR mit.

Die Folgen könnten gravierend sein: Ohne frisches Geld lassen sich weder die zunehmenden technischen Defekte beheben noch die laufenden Kosten für die Versorgung der Gebäude decken. Für viele der Bewohnerinnen und Bewohner, darunter zahlreiche Familien, bedeutet das die Gefahr unzumutbarer Wohnverhältnisse – möglicherweise über einen längeren Zeitraum. Im schlimmsten Fall könnten die rund 240 verblieben Mieter gezwungen sein, ihre Wohnungen vorübergehend oder dauerhaft zu verlassen.

Auch für die Zukunft der Gebäude mit insgesamt 1.000 Wohnungen selbst sieht es düster aus. Ein kurzfristiger Verkauf an einen potenziellen Investor, der nach MDR-Angaben bereits Interesse signalisiert hatte, gilt durch den Zahlungsstopp als kaum noch realisierbar. Stattdessen rückt eine Zwangsversteigerung in den Fokus – ein Verfahren, das sich in der Regel über mehr als ein Jahr hinzieht.

Unklar ist zudem, wie es mit dem Insolvenzverfahren weitergeht. Sollte der Insolvenzverwalter offiziell feststellen, dass nicht genügend Mittel vorhanden sind, um ein reguläres Insolvenzverfahren zu eröffnen, würde auch das derzeit laufende vorläufige Verfahren enden. Ein entsprechendes Gutachten lag dem zuständigen Insolvenzgericht in Hameln nach Angaben des MDR vor dem Jahreswechsel noch nicht vor.