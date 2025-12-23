Snooker vom Wochenende

Für die beiden Snookermannschaften des 1. Billardclub Halle (Saale) standen am Sonntag die letzten Spiele im Jahr 2025 an. Während die erste Mannschaft auswärts beim 1. Dessauer PBC antreten musste, empfing die Zweitvertretung im heimischen Vereinsheim die Gäste der Snookerlounge Magdeburg. In den vier angesetzten Matches der ersten Mannschaft waren Spielführer Yves Macht und Marko Schulz chancenlos und mussten jeweils 0:2 Niederlagen hinnehmen. Auch die Zweitvertretung mit Spielführer Abdul Raziq Nawaz Khan und Ehsanullah Arian konnte am Ende keine Punkte einfahren. Zwei Spiele verliefen äußerst knapp und mussten im Decider entschieden werden. Hier setzte sich der Erfahrung der amtierenden Meister durch und somit stand auch hier die 0:4 Niederlage zu Buche. Beide hallischen Mannschaften überwintern damit zum Ende der Hinrunde am Tabellenende in der Snookerliga Sachsen-Anhalt. Gemäß dem Motto „Neues Jahr, neues Glück“ sollen in der Rückrunde die ersten Siege eingefahren werden.

Snooker-Landesliga – 4. Spieltag:

1. Dessauer PBC – 1. BC Halle II 4 : 0

1. BC Halle II – Snookerlounge Magdeburg 0 : 4