Spenden für Krankenhaus-Kinder durch HFC U19, Papenburg, Berufsfeuerwehr, Grundschule und viele mehr

Gerade in der Weihnachtszeit ist ein Krankenhausaufenthalt für Kinder und ihre Familien oft mit besonderen Herausforderungen verbunden. Umso mehr freuen sich die jungen Patient:innen und das Team des Departments für operative und konservative Kinder- und Jugendmedizin (DOKKJ) daher über die zahlreichen finanziellen und materiellen Spenden, die das Universitätsklinikum Halle (Saale) in der Adventszeit erreichten. Die Unterstützung durch Schulen, Unternehmen und Privatpersonen würdigt die engagierte Arbeit der Teams und schenkt den Patient:innen schöne Momente und ein wenig Ablenkung im Klinikalltag.

Der Dezember startete mit einem weihnachtlichen „Höhenflug“: Höhenretter der Berufsfeuerwehr Halle seilten sich verkleidet vom Dach des Klinikums ab und unterhielten die Kinder auf den Stationen, die das Geschehen durch die Fenster beobachten konnten, mit einem kleinen Weihnachtsschauspiel. Später übergab das Ensemble aus Weihnachtsmann, Engel, Grinch und Pikachu Geschenke an die Kinder.

Auch die jungen Patient:innen in der Kinderchirurgie staunten nicht schlecht, als die U19-Mannschaft des Halleschen FC auf der Station auftauchte. Die Spieler und ihr Trainer brachten Weihnachtsgeschenke mit und posierten mit den Kindern für ein gemeinsames Foto.

Stellvertretend für die GP Verkehrswege AG übergaben zwei Mitarbeiterinnen einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an das Kinderonkologische Zentrum der Universitätsmedizin Halle und überraschten die Kinder und Mitarbeitenden zusätzlich mit liebevoll ausgewählten Stofftieren und süßen Überraschungen.

Der Förderverein des Universitätsklinikums Halle (Saale) freute sich über eine Spende in Höhe von 500 Euro durch den Präsidenten des Landtags von Sachsen-Anhalt, Dr. Gunnar Schellenberg.

Besonderes Engagement zeigten auch zahlreiche Grundschulklassen aus Halle (Saale). Einige Klassen der Grundschule Wittekind schmückten die Wochenstation der Geburtshilfe mit selbstgebastelter Weihnachtsdekoration und verbreiteten dabei eine fröhlich-festliche Atmosphäre. Außerdem schenkten Sie der Kinderstation zahlreiche Spiele. Grundschulkinder der Schulen Silberwald und Südstadt gestalteten Weihnachtskarten für die Patient:innen der Herzchirurgie.

Spielwaren und Beschäftigungsmaterial spendete auch der Verein Cancer Warrior Eisleben und bereitete den Patient:innen der Kinderkliniken damit eine große Freude.

Die Universitätsmedizin Halle freut sich zudem über viele Spenden von Privatpersonen, von Geldbeträgen über Adventskalender bis zu selbstgenähten Nikolausstiefeln, die in diesem Jahr für besonders leuchtende Augen gesorgt haben.

Das Team der Universitätsmedizin Halle dankt allen Spender:innen ganz herzlich für die großzügige Unterstützung über das gesamte Jahr hinweg und wünscht frohe Feiertage und einen gesunden Start ins neue Jahr.

Foto Universitätsmedizin