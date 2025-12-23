Stadt verurteilt Vandalismus auf Spielplatz am Landesmuseum scharf

In den vergangenen Wochen wurde der Spielplatz am Landesmuseum mehrfach abgesperrt und musste erst gereinigt werden. Grund war Vandalismus, auf den Wegen und im Sand lag zerbrochenes Glas.

Doch wie oft das der Fall war, dazu kann die Stadt keine Auskunft geben. Man führer keine Statistik. Man verurteile aber “den Vandalismus scharf, schadet dieses Handeln doch nicht nur den Nutzern des Spielplatzes selbst, sondern verursachen Beseitigung und Reparatur immer wieder erhebliche Kosten, die letztlich von der Allgemeinheit zu tragen sind”, so Stadtsprecher Drago Bock. Immerhin wurde noch am Montagmorgen gereinigt.

Müll und Vandalismus sind aber auch andernorts ein Problem. Man stelle immer wieder Vermüllung, Sachbeschädigung beziehungsweise mutwillige Zerstörung auf Spielplätzen und öffentlichen Freizeitanlagen fest.