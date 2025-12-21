Neue Spielgerät am Landesmuseum schon beschmiert, Spielplatz wegen Glasbruch gesperrt

Erst vor wenigen Tagen hat die Stadt das neue Spielgerät am Landesmuseum eingeweiht. Die Rutsche in Form eines Mammuts ersetzen ein marodes Holzspielgerät.

Doch das Spielgerät wurde bereits großflächig beschmiert. Doch Optik hält ja von Spielen nicht ab.

Allerdings können die Kinder momentan gar nicht auf der Anlage toben. Sie ist wieder einmal wegen Vandalismus angesperrt. Überall liegt zerbrochenes Glas herum, auch im Sand.