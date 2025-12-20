Tausende Besucher beim HFC-Weihnachtsmarkt – als Highlight gab es einen Laternenumzug durchs Stadion

Zwar stand an diesem Samstag kein Heimspiel an. Doch am Leuna-Chemie-Stadion war trotzdem eine Menge los. Der HFC führte seinen traditionellen Weihnachtsmarkt durch. Tausende Besucher strömten auf das Gelände in der Kantstraße. Der große Highlight war der Laternenumzug durch das Stadion am Abend.

Mit einer Tombola wurden zudem Spenden für den Verein zur Förderung krebskranker Kinder e.V. gesammelt.

