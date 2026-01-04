Teutschenthal wird am nächsten Wochenende zum Treffpunkt für Meerschweinchenfreunde aus ganz Sachsen-Anhalt

Am kommenden Wochenende, 10. und 11. Januar 2026, dreht sich im Kulturhaus Teutschenthal, Schafberg 3, alles um die beliebten kleinen Nager. Der Landesverband Sachsen-Anhalt der Meerschweinchenfreunde Deutschland e.V. lädt herzlich zur 12. Meerschweinchenausstellung ein und erwartet zahlreiche Besucher aus der Region und darüber hinaus.

An beiden Tagen präsentieren engagierte Züchter ihre Rassemeerschweinchen, die von qualifizierten Richtern fachkundig bewertet werden. Besucher haben dabei die Gelegenheit, die große Vielfalt an Rassen, Farben und Fellstrukturen kennenzulernen und direkt mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Information rund um Haltung und Pflege von Meerschweinchen. Die sogenannte Meerschweinchenschule vermittelt mehrmals täglich Wissenswertes über die Bedürfnisse der Tiere. Auch die Aussteller stehen gern für Fragen zur Verfügung und geben praktische Tipps aus erster Hand.

Neben der Ausstellung wird ein Tierverkauf aus verantwortungsvoller Zucht angeboten. Ergänzt wird das Angebot durch Verkaufsstände mit Zubehör und liebevoll gestalteten Artikeln, unter anderem von „Nagerimmobilien Hamburg“, „Nähparadisisch“ by Geraldine und „Kreuzholzener Kuschelsachen“. Ein weiterer Stand bietet Futter und Häuschen für Meerschweinchen an.

Auch für die kleinen Besucher ist bestens gesorgt: Ein Mal- und Basteltisch, eine Tombola mit attraktiven Preisen sowie das beliebte Glücksrad sorgen für Unterhaltung und Spaß.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Auf die Gäste warten unter anderem belegte Brötchen, Bockwurst, Waffeln und selbst gebackener Kuchen.

Die Ausstellung ist am Samstag von 10.00 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 4 Euro für Jugendliche und Erwachsene, 2 Euro für Kinder von 7 bis 14 Jahren. Kinder bis 6 Jahre sowie Kinder mit einem selbstgemalten Bild erhalten freien Eintritt. Ein großer Besucherparkplatz steht zur Verfügung.