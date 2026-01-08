U16-Wasserballer des SV Halle holt Thüringen-Pokal – Fokus nun auf Liga und Landesmeisterschaft

Die U16 der Wasserballer des SV Halle haben sich im bisherigen Saisonverlauf zum Pokalsieger in Thüringen gekrönt. Nun richtet sich der Blick auf die anstehenden Ligaspiele in Thüringen und Sachsen.

Mit einem klaren 3:0 in der Best-of-Five-Serie setzte sich Halles Jugend im vergangenen November und Dezember gegen das Team aus Eisenach durch. Der Grundstein dafür wurde bei den ersten beiden Heimspielen gelegt, welche deutlich gewonnen werden konnten. Mit einem klaren 19:4 Auftaktsieg starteten die Jugendlichen um Trainer Fritz Felker in die Saison. Bereits nach drei Minuten führten die Hallenser mit 5:0. Halles Defensive um Torwart Gustaf Gransalke stand weitestgehend sicher, ließ auch in Unterzahl kaum etwas vor. Diese Unterzahlsituation sollte den Rest des Spiels, durch eine Regelung bei zu hoher Führung, bestehen bleiben. Halle ließ sich davon nicht ablenken und baute die Führung bis zur Pause auf 11:1 aus. Nach der Pause schlichen sich einige Fehler in das Offensivspiel ein, die Verteidigung stand weiter sicher. „Ich bin zufrieden mit dieser Leistung. Trotz der dauerhaften Unterzahl haben wir gut verteidigt und erste gute offensive Ansätze gezeigt“, sagte Halles Jugendtrainer im November nach der Partie. Halles bester Torschütze des Spiels war Leonhard Kahn mit sechs Treffern.

Am nächsten Tag stand direkt das zweite Duell auf dem Plan. In dieser Partie schlug Halle vor allem über das Centerspiel zu. U16-Spieler Daniel Krasna bekam vor allem am Anfang des Spiels mehrere gute Anspiele und verwertete diese Souverän. Halles Jugend spielte auch beim zweiten Aufeinandertreffen fast dauerhaft in Unterzahl, nutzte die Chancen jedoch noch konsequenter als am Vortag. So stand am Ende ein souveräner 23:4 Sieg auf der Anzeigetafel, der Pokal war zum Greifen nahe. Sichergestellt sollte der Pokalsieg beim ersten Auswärtsspiel der Saison werden. Mit einem Sieg wäre der Vorsprung der Hallenser nicht mehr einzuholen.

Dementsprechend motiviert ging Halles U16 in das Spiel, die Offensive stockte jedoch zu Beginn. Dafür stand die Defensive wieder sicher, sodass das erste Viertel mit 3:0 gewonnen werden konnte. Im zweiten Viertel kam Halles Offensive gar nicht mehr zum Zug. Kein einziger Wurf fand den Weg ins Tor, das Viertel wurde aufgrund hervorragender Torwartleistungen nur mit 0:1 verloren. Nach der Pause kamen die Jugendlichen immer besser ins Spiel, ließen sich die Führung nicht mehr nehmen und gewannen am Ende doch souverän auch das dritte Spiel gegen Eisenach und somit den Thüringen-Pokal.

Die U12 und U14 des SV Halle bereiten sich nun intensiv auf den Ligabetrieb in Thüringen vor, welcher Anfang Februar starten wird. Halles U16 schielt dahingegen auf die Landesmeisterschaft in Sachsen im kommenden Frühjahr.