Überschwemmung am Joliot-Curie-Platz war kein Rohrbruch: Feuerwerkskörper auf der Eisfläche gezündet und Absperrung zerstört
Am Neujahrsabend flossen hunderte Liter Wasser aus dem Pumpenhaus über die Fahrbahn in Richtung Hansering. “Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Schaden durch das Zünden von Feuerwerkskörpern auf der Eisfläche der Brunnenanlage verursacht”, so Stadtsprecher Drago Bock. Durch die Explosionen sei ein Absperrungsflansch zerstört worden. Diese habe in der Folge zum Wasseraustritt aus dem Pumpenhaus geführt.
Hinweise auf einen technischen Defekt oder altersbedingten Materialversagen liegen derzeit nicht vor. Unklar ist, ob der Brunnen in diesem Jahr wieder sprudeln wird. “Eine Aussage dazu kann erst nach einer technischen und wirtschaftlichen Prüfung der Anlage getroffen werden”, so Bock.
Es ist aber ohnehin ein Neubau in Form von Wasserkaskaden geplant. Der grundsätzliche Beschluss wurde im Stadtrat schon gefasst. “Derzeit wird an der weiteren Planung gearbeitet; ein konkreter Zeitplan liegt jedoch noch nicht vor”, so Bock.
Böllerverbot, wann? 😡
Nachdenkgebot, jetzt!
Da fällt einem einfach nichts mehr zu ein
Furchtbar
Die Knallköppe betteln ja geradezu um ein Verbot.
Auch Angriffe gegen Brunnen sind und bleiben Angriffe auf die kritische Infrastruktur.
Wenn der Böller so stark war, dass er die Technik beschädigen konnte, dann war er bereits illegal. Was soll dann ein Verbot der anderen, legalen Böller bewirken??? Käme so ein Verbot, würden alle Bravbürger wieder ruhig und selig schlafen, bis zum nächsten Silvester, wo sie merken, oh, viel schlimmer als vorher!