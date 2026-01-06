Du bist Halle

Überschwemmung am Joliot-Curie-Platz war kein Rohrbruch: Feuerwerkskörper auf der Eisfläche gezündet und Absperrung zerstört

von · 6. Januar 2026

7 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    6. Januar 2026 um 20:02 Uhr

    Böllerverbot, wann? 😡

  2. Reginald sagt:
    6. Januar 2026 um 20:20 Uhr

    Da fällt einem einfach nichts mehr zu ein

  3. jule sagt:
    6. Januar 2026 um 20:44 Uhr

    Furchtbar

  4. hm sagt:
    6. Januar 2026 um 20:46 Uhr

    Die Knallköppe betteln ja geradezu um ein Verbot.

  5. Jawohl. sagt:
    6. Januar 2026 um 21:20 Uhr

    Auch Angriffe gegen Brunnen sind und bleiben Angriffe auf die kritische Infrastruktur.

  6. so schauts aus sagt:
    6. Januar 2026 um 21:28 Uhr

    Wenn der Böller so stark war, dass er die Technik beschädigen konnte, dann war er bereits illegal. Was soll dann ein Verbot der anderen, legalen Böller bewirken??? Käme so ein Verbot, würden alle Bravbürger wieder ruhig und selig schlafen, bis zum nächsten Silvester, wo sie merken, oh, viel schlimmer als vorher!

