Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Motoball Müll Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Straßenbahn und PKW kollidieren in der Magdeburger Straße
1. November 2025
-
Unbekannte zünden Matratze an einer Hauswand in der Reilstraße an
31. Oktober 2025
-
-
Raub an Haltestelle in der Seebener Straße
31. Oktober 2025
-
Verletzter bei Wohnungsbrand in der Südstadt
30. Oktober 2025
|M
|D
|M
|D
|F
|S
|S
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Werbung
Mehr
Neueste Kommentare