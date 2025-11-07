Unfall am Neustadt Centrum: Fußgängerin nach Kollision mit Fahrradfahrer verletzt

Gegen 12:25 Uhr ereignete sich im Bereich An der Magistrale, Höhe Haltestelle „Neustadt-Centrum“, in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen beachtete die beteiligte Fußgängerin nicht den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Durch das Unfallgeschehen zogen sich beide Unfallbeteiligte Verletzungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

