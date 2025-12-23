Unfall beim Überholen: Mutter und Kind bei Unfall auf der A14 bei Peißen verletzt

Am 22.12.2025 ereignete sich gegen 17:45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Halle-Peißen und Halle-Tornau ein Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Ford-Fahrerin fuhr nach einem Überholvorgang ungebremst auf eine Fahrzeugkombination, bestehend aus einem Kleintransporter und einem Anhänger, eines 58-jährigen Rumänen auf. Durch die Kollision flogen Trümmerteile umher die weitere Fahrzeuge beschädigten.

Die Fahrerin und ihr fünfjähriges Kind wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Beräumung der Trümmerteile wurde die Fahrbahn in Richtung Magdeburg kurzzeitig voll gesperrt.