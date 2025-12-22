Vermummte stürmen Lokal in der Rathausstraße und verprügeln flüchtenden Mitarbeiter am Hansering

Am Samstag betraten kurz vor 19.00 Uhr acht männliche, teilweise vermummte Personen eine Lokalität in der Rathausstraße. Sie wirkten gewaltsam auf das Inventar ein und beschädigten dieses. Ein 31-jähriger Mitarbeiter flüchtete aus dem Lokal. Die Täter folgten ihm. Auf Höhe des Hanserings holte die Gruppe den Mann ein und wirkte gemeinschaftlich mit Schlägen und Tritten auf ihn ein. Der 31-Jährige verlor das Bewusstsein und musste schließlich durch den Rettungsdienst in eine hallesche Klinik gebracht werden, wo eine stationäre Behandlung erfolgte.

Die alarmierten Polizeikräfte konnten nach Zeugenhinweisen im Nahbereich drei Tatverdächtige im Alter von 17, 23 und 25 Jahren stellen. Sie sind deutscher Nationalität. Gegen sie und die derzeit noch unbekannten Beteiligten wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Sachschaden, welcher im Lokal entstand, kann noch nicht beziffert werden.

Was die genauen Hintergründe der Tat sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen oder sonstige Hinweisgeber zu dem Geschehen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0345/224-1291 zu wenden!