„Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz“: IG Hochwasserschutz protestiert gegen Baupläne am Sophienhafen für 9 neue Häuser mit 135 Wohnungen

von · 7. Januar 2026

3 Antworten

  1. Hans-Karl sagt:
    7. Januar 2026 um 12:37 Uhr

    „ein kaltes Wärmenetz“? (links oben im Bild)
    Was es heutzutage so alles gibt. Kann das jemand erklären?

  2. Planer sagt:
    7. Januar 2026 um 13:03 Uhr

    Die Querulanten bringen sich in Stellung!

  3. PaulusHallenser sagt:
    7. Januar 2026 um 13:14 Uhr

    Die „IG Hochwasserschutz“ ist eine Ansammlung von Personen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Neubau von Wohnungen in ihrem Viertel zu verhindern. Der Hochwasserschutz ist diesbezüglich nur vorgeschoben.

    Ich hoffe, der Bauträger und die Stadt werden sich gegen diese Fortschrittsverweigerer durchsetzen. Es kann nicht sein, dass die Schaffung von hochwertigem Wohnraum durch egoistische Partikularinteressen verhindert wird.

