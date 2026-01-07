„Verstoß gegen Wasserhaushaltsgesetz“: IG Hochwasserschutz protestiert gegen Baupläne am Sophienhafen für 9 neue Häuser mit 135 Wohnungen

Die Baupläne für ein neues Wohngebiet am Sophienhafen mit 135 Wohnungen in 9 Gebäuden sorgen bei der IG Hochwasserschutz für Kritik. Die vielen Anregungen, Hinweise und Einsprüche aus dieser Bürgerbeteiligung seien offenbar auf keinen fruchtbaren Boden gefallen, kritisiert die IG.

“Die Planungsträger scheinen nach derzeitigem Stand zu beabsichtigen, gegen das bundesweit gültige Wasserhaushaltsgesetz und in einem Überschwemmungsgebiet mit einer einzigen Zufahrtsstraße als Rettungsweg eine umfangreiche Bebauung zu ermöglichen”, erklärt die IG. “Die Ausnahme vom Verbot führt im Gegensatz zu früheren Plänen, die noch vor dem Hochwasser 2013 gefasst wurden, zu einer erheblichen Verdichtung des gesamten Wohngebiets. Man plant jetzt doppelt so hoch zu bauen, wie ursprünglich geplant.”

Die IG befürchtet durch “die dichte, überdimensionierte Bebauung” in Kombination mit dem Überflutungsgebiet und der engen und einzigen Zufahrt Hafenstraße eine “Erhöhung der Gefährdung der Anwohner, einschließlich der ansässigen Seniorenresidenz. Dies ist unter dem Eindruck zurückliegender Hochwasserereignisse nicht hinnehmbar.”

Neben den Hochwasserrisiken sei die Hafenstraße zudem bereits heute auf Grund der Parksituation überwiegend nur einspurig befahrbar. Weitere 135 Wohnungen würden zu einem Verkehrschaos führen, “einschließlich der Behinderung zahlreicher Krankentransporte von und zur Seniorenresidenz.”

Die Verdichtung sei “vor allem vor dem Hintergrund hoher Erschließungskosten und der Gewinninteressen des Bauträgers” nötig, meint die IG. “Alles in allem sind die Voraussetzungen zur weiteren Bebauung der Saline äußerst schlecht. Darüber hinaus sind in der überarbeiteten Projektdarstellung des Bauträgers inzwischen einige wohlklingende ökologische Begriffe aufgetaucht. Die skizzierten Maßnahmen bringen bei genauem Hinsehen aber kaum relevante Effekte. Bei gleichzeitigem Beharren auf der überdimensionierten Planung wirkt das für die Anwohnerinnen und Anwohner wie Hohn. So werden ihre Sorgen weiterhin beiseite gerückt und mit Greenwashing ein Vorzeigeprojekt suggeriert, das Stadträte und zukünftige Kunden für sich gewinnen möchte.”