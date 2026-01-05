Du bist Halle

135 Wohnungen in 7 Gebäuden: neues Wohngebiet südlich des Sophienhafens – Stadtrat soll Bebauungsplan beschließen

von · 5. Januar 2026

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

5 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    5. Januar 2026 um 14:29 Uhr

    Eine gute Nachricht. Weiter so!

    Antworten
  2. Mike sagt:
    5. Januar 2026 um 14:30 Uhr

    Na, wer ist dieses mal wieder dagegen?

    Antworten
  3. MS sagt:
    5. Januar 2026 um 14:54 Uhr

    Hat man die Probleme der Rettungswege gelöst? Wird man die Öko-Vorschriften tatsächlich in einem B-Plan festlegen? Oder wird das alles nach und nach unterlassen, wie auf der Nordseite?

    Antworten
  4. theduke sagt:
    5. Januar 2026 um 14:56 Uhr

    „Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Hochwasserschutz.“ Wird Zeit, dass Gebäudeversicherungen deutlich die Preise in Flutungsgebieten erhöhen. Da kommen die Menschen erst gar nicht auf solchen dummen Planungen. Spätestens wenn die Saale in der Tiefgarage steht, ist das Gejammere wieder groß.“Mehrere Gutachten kommen jedoch laut Stadt zu dem Ergebnis,…“ Kommt darauf an, wer das Gutachten bezahlt hat. Ist doch wie überall. Wer zahlt, dem wird das Gutachten positiv bescheinigt.

    Antworten
  5. Wennemann sagt:
    5. Januar 2026 um 14:57 Uhr

    Immer weiter in hochwassergefãhrdete Gebiete hineinbauen. Dummheit und Geldgier sind unendlich.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert