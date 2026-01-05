135 Wohnungen in 7 Gebäuden: neues Wohngebiet südlich des Sophienhafens – Stadtrat soll Bebauungsplan beschließen

Das Wohngebiet am Sophienhafen in Halle (Saale) soll wachsen: Auf der Südseite des Hafens plant ein Investor den Bau von sieben Wohngebäuden mit insgesamt 135 Wohnungen. In vier Wochen will der hallesche Stadtrat über den Bebauungsplan entscheiden und damit den Weg für das Projekt freimachen. Auf der Nordseite des Hafens stehen bereits Wohngebäude, darunter das als Wohngebäude umgebaute ehemalige Speichergebäude.



Das nun dazukommende Areal war zuvor gewerblich genutzt und stark versiegelt. Allerdings sind die Gebäude mittlerweile abgerissen. Nach Angaben der Stadt wird die versiegelte Fläche dauerhaft um rund 5.000 Quadratmeter reduziert. Zusätzlich entstehen neue Grün- und Erholungsflächen, Fassaden- und Dachbegrünungen sowie Baumpflanzungen. Insgesamt müssen 36 neue Bäume gepflanzt werden. Ziel ist es, das Mikroklima zu verbessern, sommerliche Hitze abzumildern und die Biodiversität zu stärken.



Ein Schwerpunkt der Planung liegt auf dem Klimaschutz und der Klimaanpassung. Der Bebauungsplan schreibt die Nutzung erneuerbarer Energien wie Solar- und Geothermie vor. Ein nachhaltiges Wassermanagement soll Regenwasser nutzbar machen und Versickerungsflächen schaffen, um besser auf Starkregen und Trockenperioden reagieren zu können. Auch umweltfreundliche Mobilität ist vorgesehen: Neben der guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sollen Fahrradverkehr und Carsharing gezielt gefördert werden.

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Hochwasserschutz. Das Plangebiet liegt im Überschwemmungsgebiet der Saale (HQ-100). Diesbezüglich hatte es auch bei Bürgerversammlungen Fragen und Kritik gegeben. Mehrere Gutachten kommen jedoch laut Stadt zu dem Ergebnis, dass durch die Bebauung keine nachteiligen Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger entstehen. Weder Wasserstand noch Abfluss der Saale würden sich bei Hochwasser messbar verändern. Im Gegenteil: Durch Garagengeschosse unterhalb der Erdgeschosse und eine Retentionsmulde soll sich das Rückhaltevolumen um rund 1.100 Kubikmeter erhöhen.



Die Gebäude werden hochwasserangepasst errichtet, unter anderem mit pfahlgegründeten Konstruktionen, flutungsbeständigen Straßenaufbauten und wasserundurchlässigen Garagen. Technische Anlagen wie das Heizhaus sind erhöht geplant und können im Ernstfall geschützt werden.

Mit dem Vorhaben will die Stadt nach eigenen Angaben eine nachhaltige, klimaangepasste Stadtentwicklung in einem innerstädtischen Bestandsquartier ermöglichen. Ob das Projekt realisiert werden kann, entscheidet sich in wenigen Wochen, wenn der Stadtrat über den Bebauungsplan abstimmt. Eine Zustimmung dürfte aber eine Mehrheit finden.