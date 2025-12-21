Du bist Halle

Vier Pfoten für den Heimsieg: FDP-Vorstoß für Einlaufhunde aus dem Tierheim im Leuna-Chemie-Stadion

von · 21. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

4 Antworten

  1. Hirnlose Idee sagt:
    21. Dezember 2025 um 19:45 Uhr

    Einfach nur bescheuert diese Idee. Wie kann man denn die Tiere dieser Atmosphäre aussetzen, wo gegrölt und geböllert wird. Manchmal fragt man sich wirklich was in den Politikerköpfen für ein Käse rumspuckt, nur um sich ins Gespräch zu bringen. Da gibt es ganz andere und stressfreie Möglichkeiten, um auf die Tiere aufmerksam zu machen.

    Antworten
  2. DenktNach sagt:
    21. Dezember 2025 um 19:51 Uhr

    Ernsthaft!? Wer auch nur kurz darüber nachdenkt, kann nur zu dem Schluss kommen, dass es für kein Tier gut sein, in einem Stadion einzulaufen! Sichtbarkeit erhöhen ja, aber das geht auch alleinig über Anzeigetafeln.

    Antworten
  3. 10010110 sagt:
    21. Dezember 2025 um 19:53 Uhr

    Wieviel Lack muss man denn saufen, um auf solche Ideen zu kommen? Sonst haben wir wohl keine Probleme, oder was? 🙄

    Antworten
  4. Liberaler sagt:
    21. Dezember 2025 um 19:59 Uhr

    Hier erkennt man mal wieder das wahre Gesicht der FDP:

    Freiheit, Fortschrittt, soziale Gerechtigkeit und Tierschutz.

    Geht es noch besser? Ich sage: Nein!!!

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert