Warnstreik an der Uni Halle am Mittwoch: Beschäftigte protestieren gegen Kettenbefristungen, Reallohnverluste und prekäre Bedingungen in der Wissenschaft

von · 9. Dezember 2025

  1. PaulusHallenser sagt:
    9. Dezember 2025 um 21:05 Uhr

    „Die GEW und ver.di fordern unter anderem 7 Prozent mehr Gehalt, mindestens 300 Euro monatlich“

    Die GEW hat wohl mal wieder überhaupt nichts verstanden. Die öffentlichen Haushalte sind völlig über überschuldet und es ist schlicht kein Geld mehr da. Statt zu streiken und sinnlose Forderungen zu stellen, könnten sich die Herrschaften auch einfach mal Jobs in der Privatwirtschaft suchen.

  2. Spiegelkammer sagt:
    9. Dezember 2025 um 22:23 Uhr

    Gute Wissenschaftler werden abgeworden, schlechte gehören eben zum Wissenschaftsproletariat. Das ist in vielen Bereichen nicht anders. So what?

