Wegen Umzugsvorbereitungen: Offene Sprechstunden im Fachbereich Gesundheit entfallen ab 8. Dezember

Das Gesundheitsamt der Stadt Halle (Saale) zieht Anfang kommenden Jahres um. Dann wird der Fachbereich (FB) Gesundheit einen gemeinsamen Standort in die Straße der Opfer des Faschismus 1 / Ecke Wilhelm-Külz-Straße nutzen.

Im Rahmen der Umzugsvorbereitungen kommt es nach Angaben der Stadtverwaltung bereits ab Montag, 8. Dezember 2025, zu kleineren Einschränkungen im Angebot des FB Gesundheit, bis zur Beendigung des Umzugs entfallen die offenen Sprechstunden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden weiterhin für Nachfragen und nicht aufschiebbare Anliegen erreichbar sein. Ein Überblick über die Abteilungen des Fachbereichs Gesundheit und die Ansprechpartner ist auf der städtischen Internetseite verfügbar.

Mit dem Umzug des Fachbereichs Gesundheit bündelt die Stadt Halle (Saale) die Angebote des öffentlichen Gesundheitsdienstes künftig an einem Ort. Aktuell ist der Fachbereich auf Standorte in der Niemeyerstraße, der Stendaler Straße, der Kreuzer Straße, der Paul-Thiersch-Straße, am Hansering und im Helmeweg verteilt. Der Umzug der einzelnen Abteilungen beginnt am 7. Januar 2026 und erstreckt sich über den gesamten Januar. In dieser Zeit kann es auch zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit (Telefon und E-Mail) kommen. Die Stadt Halle (Saale) bittet um Verständnis.