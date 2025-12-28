Weihnachtliche Tradition auf der Silberhöhe: Bürgerinitiative lud wieder Bedürftige zum Festessen ein

Mittlerweile ist das Weihnachtsessen der Bürgerinitiative Silberhöhe zu einer festen Tradition geworden. Auch in diesem Jahr wurde am ersten Weihnachtsfeiertag in der katholischen St.-Marien-Kirche auf der Silberhöhe für bedürftige Familien festlich aufgetischt. Rund 80 bedürftige Gäste folgten der Einladung und konnten ein klassisches Weihnachtsmenü genießen.

Serviert wurden Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen sowie ein Dessert. Zusätzlich standen Süßigkeiten auf den Tischen bereit, für die jüngsten Gäste gab es Schokoladen-Weihnachtsmänner. Zum Abschluss erhielt jeder Gast eine liebevoll zusammengestellte Geschenktüte, unter anderem mit Honiggläsern, Schokolade und Wurstgläsern.

Ermöglicht wurde die weihnachtliche Aktion ausschließlich durch Spenden. Organisiert und durchgeführt wurde das Fest von engagierten Helferinnen und Helfern der Bürgerinitiative Silberhöhe und des Forums Silberhöhe, die auch den Service übernahmen.

Ins Leben gerufen wurde die Tradition im Jahr 2004 durch den Silberhöher Mittagstisch. Zwar existiert dieses Angebot heute nicht mehr, doch die Bürgerinitiative Silberhöhe und das Forum Silberhöhe führten die Idee fort und nahmen die Organisation weiterhin in die Hand. Zu den Unterstützern gehörten in diesem Jahr unter anderem Stadträtin Ute Haupt (Linke), der Landtagsabgeordnete Thomas Keindorf (CDU), die Bundestagsabgeordnete Janina Böttger (Linke) sowie Dirk Neumann, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Freiheit.