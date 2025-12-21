Weihnachtliches Konzert mit Bienstich am Domplatz hilft der Schnitte – Spenden sind noch bis Dienstag per Paypal möglich

Mittlerweile sind die Konzerte der halleschen Band Bienstich zum Weihnachtsmarkt schon Tradition. Ohne Gange treten die Musiker auf und sammeln Spenden für den guten Zweck.

Am Samstagabend spielte die Band nun erstmals auf dem kleinen Weihnachtsmarkt am Domplatz, nachdem die Musiker früher am Händeldenkmal standen. Die Atmosphäre war gut. Das Publikum sang lautstark mit zu Hits wie “I dreaming of a White Christmas”, “Over my shoulder” oder “Ein Kompliment” mit.

Und jeder Besucher konnte mit einer ganz kleinen Geste helfen. Statt seine Glühweintasse abzugeben, konnte man den Pfand spenden. Natürlich gab es auch eine Spendenbüchse für Bargeld. Oder man konnte auch ganz modern per Paypal spenden. Diese Möglichkeit ist noch bis zum 23. Dezember 2025 gegeben: https://www.paypal.com/paypalme/bienstich

In diesem Jahr wird die Schnitte des CVJM unterstützt. Ehrenamtliche und helfer vom Jobcenter kümmern sich in den vier Einrichtungen um rund 80 Kinder. Mit ihnen werden Hausaufgaben gemacht, es gibt ein warmes Mittagessen. Danach können die Kinder spielen oder basteln. Zwei der Kinder waren am Samstagabend auch vor Ort, Sie übergaben der Band ein gebasteltes Plakat. Dort waren auch Fotos der Band drauf. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Bienstich der Schnitte hilft.