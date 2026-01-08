Weihnachtsbaum ist Geschichte: Abschied von der Tanne auf dem Halleschen Marktplatz

Gut sechs Wochen lang hatte sie den Marktplatz in Halle (Saale) geprägt: eine stattliche Tanne, geschmückt mit roten und weißen Kugeln und erleuchtet von einer Lichterkette mit 1200 Lämpchen. Als leuchtender Mittelpunkt des Weihnachts- und Wintermarktes zog der Weihnachtsbaum zahlreiche Blicke auf sich. Nun ist er verschwunden.

Am frühen Donnerstagmorgen rückten Mitarbeiter des Grünflächenamtes an, um den Weihnachtsbaum ein letztes Mal zu fällen. Bei teils kräftigem Schneetreiben begann der Abbau noch vor Sonnenaufgang. Es war gewissermaßen die zweite Fällung des Baumes: Bereits im November war die Tanne in der Frohen Zukunft gefällt worden, wo sie über Jahrzehnte hinweg in einem Vorgarten gewachsen war, bevor sie den Weg ins Herz der Stadt fand.

Mit der Kettensäge wurden die Äste nach und nach entfernt und direkt vor Ort geschreddert. Stück für Stück verlor der Baum seine Gestalt. Kurz nach 7 Uhr schließlich fiel auch die Spitze. Zurück blieb von dem einst prächtigen Weihnachtsbaum nur noch ein kahler Stummel. Ein stilles Zeichen dafür, dass die festliche Zeit nun endgültig vorbei ist.