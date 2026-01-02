Winterparty mit Lasershow bei Globus Halle wegen Sturm und Regen kurzfristig abgesagt

Die für den morgigen Samstag, 3.1.2026, geplante Winterparty bei Globus in Halle findet nicht statt. Wie der Veranstalter mitteilt, muss das Event mit Lasershow wetterbedingt abgesagt werden.

Grund für die Entscheidung sind die aktuell vorhergesagten starken Windverhältnisse. Diese machen den Aufbau des notwendigen Nebels unmöglich, der für eine sichere Durchführung der Lasershow sowie für die gewohnte Qualität der Inszenierung zwingend erforderlich ist. Zusätzlich wird Regen erwartet, der für die eingesetzte Veranstaltungstechnik nicht geeignet ist.

„Die Sicherheit aller Beteiligten sowie die Qualität der Veranstaltung haben für uns oberste Priorität“, heißt es in der Mitteilung. Aus diesem Grund habe man sich schweren Herzens zu der Absage entschlossen.

Ein Ersatztermin soll zeitnah bekannt gegeben werden. Die Veranstalter bitten alle Kundinnen und Kunden um Verständnis und betonen, dass sie sich darauf freuen, die Winterparty unter besseren Bedingungen nachzuholen.

Im Video: die Show aus dem vergangenen Jahr: