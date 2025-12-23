Wohnungseinbruch in Halle-Neustadt

Im Laufe des Montags ist in eine Wohnung in der Mindener Straße in Halle-Neustadt eingebrochen worden. Die Täter durchsuchten Räumlichkeiten und entwendeten mehrere Gegenstände.

Die Polizisten helfen beim Schutz des Eigentums. Die Fachberater der „Polizeilichen Beratungsstellen“ führen unter anderem sogenannte Schwachstellenanalysen bei den Ein- und Mehrfamilienhäusern durch. Eine Beratung erhalten Sie über die polizeiliche Beratungsstelle des Polizeirevieres Halle (Saale)

Polizeiliche Beratungsstelle

Leipziger Straße 87-92 (Ritterhaus)

06108 Halle (Saale)

Tel.: 03452244524