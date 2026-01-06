Wohnungseinbrüche im Steinweg und der Agnes-Gosche-Straße

Montag kam es zu zwei angezeigten Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet von Halle (Saale).

Im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 19.35 Uhr verschafften sich bislang noch unbekannte Täter im Steinweg, durch das Aufhebeln einer Doppelflügeltür, Zutritt zu Räumlichkeiten und entwendeten Wertgegenstände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

In der Agnes-Gosche-Straße hebelten unbekannte Täter zwischen 15.40 Uhr und 19.15 Uhr eine Terrassentür auf, durchwühlten Schränke und entwendeten Wertgegenstände. Der Stehlschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. In beiden Fällen wurden Spuren gesucht und gesichert. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

Polizisten helfen auch beim Schutz des Eigentums. Die Fachberater für Kriminalprävention der Beratungsstelle führen kostenlose Schwachstellenanalysen in Firmen, Wohnungen, Ein- und/oder Mehrfamilienhäusern produktneutral durch. Einen kostenlosen Beratungstermin erhalten Sie über die polizeiliche Beratungsstelle des Polizeirevieres Halle (Saale) unter: 0345 224 4524 (mit Anrufbeantworter).