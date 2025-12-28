Du bist Halle

20,1 Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen in Halle (Saale) im kommenden Jahr – mehr als die Hälfte für den Riebeckplatz

von · 28. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

3 Antworten

  1. Carsharer sagt:
    28. Dezember 2025 um 20:56 Uhr

    Und der Witz ist, die 11 Millionen am Riebeckplatz machen für niemanden etwas besser. Keine verbesserte Verkehrsführung, keine Sanierung verschlissener Straßen.

    Alles für die heilige Kuh, das Auto. Einfach die entsprechenden Straßen abschaffen.

    Antworten
  2. Vater von W sagt:
    28. Dezember 2025 um 21:19 Uhr

    Man lügt sich wieder in die eigene Tasche. Es gibt KEINE sicheren Radwege, egal wo und wieviel man baut. Das sieht man in der Merseburger beiseitig, Bahntrassenradweg, Ribveufer usw.
    Vor zwei Jahren gab’s auf dem Saale RW, bevor es runter zur Röpziger Brücke geht, einen Unfall mit Knochenbrüchen und Krankenhausaufenthalt, wegen der Schäden dort. Ein Jahr stand ein Schild dort, jetzt ist alles weg und der Schaden „lächelt“ jeden Vorbeifahrenden an.

    Antworten
  3. Detlef sagt:
    28. Dezember 2025 um 21:26 Uhr

    Sollen lieber das Geld für den Riebeckplatz anderswo in der Stadt investieren

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert