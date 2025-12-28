20,1 Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen in Halle (Saale) im kommenden Jahr – mehr als die Hälfte für den Riebeckplatz

Die Stadt Halle (Saale) will im neuen Jahr insgesamt 20,1 Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen bereitstellen, wobei es sich bei einem Großteil der Summe um Fördermittel handelt. Der Stadtrat hat die Gelder mit seinem Haushaltsbeschluss freigegeben. Mehr als die Hälfte dieser Summe ist für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Zukunftszentrum am Riebeckplatz vorgesehen. 11,3 Millionen Euro sind hierfür veranschlagt. Unter anderem müssen Fahrbahnen umverlegt werden.

3,4 Millionen Euro sind für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Radverkehr vorgesehen. Hier setzt die Stadt insbesondere auf ein EFRE-Förderprogramm der Europäischen Union. 2,9 Millionen Euro stehen hier für neue Radwege an der Nietlebener Straße und der Seebener Straße bereit.

Zudem will die Stadt vom Programm “Stadt und Land” der Bundesregierung als Klimaschutzmaßnahme profitieren, hier fließen 500.000 Euro. “Ziel des Programms ist, die Attraktivität des Radverkehrs durch höhere Verkehrssicherheit und bessere Bedingungen im Straßenverkehr zu steigern. Dies geschieht beispielsweise durch Herstellung flächendeckender, möglichst getrennter und sicherer Radverkehrsnetze”, heißt es dazu von der Stadt.

1,8 Millionen Euro sind für Brückensanierungen vorgesehen. Weitere Maßnahmen betreffen laut Stadt unter anderem die Ampel an der Kreuzung Trothaer Straße / An der Saalebahn (600.000 Euro) sowie die Umgestaltung des Verkehrsknotens Ernst-Grube-Straße/Weinbergweg zu einem Kreisverkehr (Rund 1,5 Millionen Euro).