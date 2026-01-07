Ab Freitag verschickt Halle die neuen Hundesteuerbescheide – es gibt keine Marken mehr, Einnahmen steigen durch Steuererhöhung um 200.000 Euro

Die Stadt Halle (Saale) verschickt ab Freitag die neuen Hundesteuerbescheide für das laufende Jahr. Dabei werden auch neue Summen auf den Bescheiden stehen. Denn nach 15 Jahren sind für die Vierbeiner höhere Steuern fällig, das hatte der Stadtrat kürzlich beschlossen. Für den ersten Hund sind 120 statt 100 Euro fällig Die Sätze für jeden weiteren Hund sowie jeden gefährlichen Hund bleiben mit 180 bzw. 720 Euro konstant. Die Hundesteuer war zuletzt 2010 angehoben worden.

Durch die Erhöhung rechnet die Stadt mit 1,34 Millionen Euro Einnahmen, 200.000 Euro mehr als bisher. In der Saalestadt sind etwas mehr als 10.000 Hunde angemeldet.

Neu ist auch, dass ab dem Jahr 2026 keine Steuermarken mehr in Halle (Saale) ausgegeben und verwendet wenden. Aufgrund der Transponderpflicht (Chippflicht) für Hunde, die nach dem 1. März 2009 geboren wurden, ist die Verwendung der Hundesteuermarken obsolet geworden.

Im Gegenzug will die Stadt aber auch die Anzahl der aktuell 19 Hundewiesen aufstocken. So werden in diesem Jahr in Neustadt, Frohe Zukunft und Büschdorf neue Hundewiesen eingerichtet. Weitere sind in Heide-Süd, Ammendorf, Trotha und Radewell geplant.