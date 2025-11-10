Afghane und Weißrussin kamen nicht rein: Passagieren am Flughafen Leipzig-Halle die Einreise verweigert

Gleich zwei Reisenden wurde am Freitagabend, den 07. November 2025 am Flughafen Leipzig/Halle die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verweigert. In beiden Fällen waren die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllt.

Gegen 18:20 Uhr erschien ein afghanischer Staatsangehöriger zur Einreise aus Istanbul. Da er den, im Visum genannten, erforderlichen Geldbetrag nicht vorweisen konnte, wurde ihm die Einreise verwehrt. Eine ebenfalls in der Maschine reisende Weißrussin legte ein italienisches Visum zur Einreise vor. Die Frau hatte jedoch gar nicht vor, nach Italien zu reisen, sondern wollte ihre in Halle an der Saale wohnhafte Nichte besuchen. Auch ihr wurde daher die Einreise verweigert.

Beide reisten zurück nach Istanbul.