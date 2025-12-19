Beats auf Schienen: Eine Ravebahn tanzt durch den Halleschen Osten

Ein dumpfer Bass, schummriges Licht und eine Straßenbahn, die mehr vibriert als sonst: Am Freitagabend verwandelte sich der Hallesche Osten in eine rollende Tanzfläche. Kurz nach 19 Uhr setzte sich die sogenannte Ravebahn von „BeatsOnTracks | Edition Ost“ in Bewegung – ein wenig später als geplant, weil am Mischpult noch schnell ein Kabel ausgetauscht werden musste. Dann aber ging es los.

Im Wageninneren herrschte gedämpftes Licht, die Beats wummerten durch den Fahrgastraum, und die Jugendlichen tanzten, sprangen, raveten. Die Bahn wackelte im Takt, und die Musik blieb nicht drinnen: An Haltestellen blieben Passant:innen stehen, manche Fahrgäste tanzten spontan draußen mit, während der Sonderzug vorbeizog. Für einen Moment wurde der öffentliche Raum zur Bühne.

Die Aktion war bewusst gedacht für junge Hallenser zwischen 14 und 21 Jahren – ausdrücklich ohne Alkohol, Drogen oder Diskriminierung. Die mobile Party war als Geschenk an die Jugendlichen des Hallenser Ostens gedacht und zugleich als besondere Jahresabschlussfeier des Treffpunkts Alte Feuerwache in Büschdorf sowie der Projektphase von dazwischenfunken, einem Projekt der Bürgerstiftung Halle.

Die Sondertram bewegte sich während der gesamten Veranstaltung im regulären Straßenverkehr und fuhr einen festen Rundkurs: über die Freiimfelder Straße und Delitzscher Straße, vorbei am Riebeckplatz, weiter über Magdeburger Straße und Steintor, dann in die Berliner Straße – und schließlich über die Berliner Brücke. Genau diese Brücke stand symbolisch im Mittelpunkt des Abends. Als Teil des kulturellen Themenjahres 2025 „Stadt der Brücken. kommen. gehen. bleiben.“ wurde sie zum Treffpunkt und Transitraum, zum verbindenden Element zwischen Quartieren, Szenen und Generationen.

Veranstaltet wurde BeatsOnTracks von dazwischenfunken | Bürgerstiftung Halle in Zusammenarbeit mit Blendwerk e.V., MitMischen e.V., BBRZ – Mobile Jugendarbeit Ost, Streetwork Halle (Saale) und Charles Bronson – Halle (Saale). Inspiriert von den kreativen Köpfen von Station Endlos entstand so eine Intervention im öffentlichen Raum, die Jugendkultur sichtbar machte – mitten im Alltag der Stadt.

„BeatsOnTracks“ markiert zugleich den Abschluss der Projektphase von dazwischenfunken im Hallenser Osten. Ab 2026 zieht das Projekt weiter in den Norden der Stadt. Der Abend zeigte eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Jugendlichen Raum gegeben wird: für Musik, für Begegnung – und für eine Stadt, die sich auch tanzend verbinden lässt. Und Wiederholung ist nicht ausgeschlossen.

www.dazwischenfunken.de