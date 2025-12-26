Defekt nach Frost: Heimstaden stellt Warmwasserversorgung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße nach Reparatur wieder her

Nach einem technisch bedingten Ausfall über die Weihnachtsfeiertage meldet das Wohnungsunternehmen Heimstaden Vollzug: Seit Freitagmorgen fließt in den betroffenen Wohnungen im Südpark in Halle-Neustadt wieder warmes Wasser. Ein Defekt an der Fernwärmestation hatte für kalte Leitungen gesorgt.

​Was für viele Mieter in der Johann-Sebastian-Bach-Straße als besinnliches Fest geplant war, endete in einer Geduldsprobe. Aufgrund eines technischen Defekts an der zentralen Hausanschlussstation blieb die Warmwasserversorgung über die Feiertage unterbrochen. Nun gibt das Unternehmen Entwarnung. Mieter hatten sich beklagt, dass über die Hotline des Unternehmens erklärt wurde, es handele sich um keinen Notfall, weshalb eine Reparatur erst nach dem Wochenende erfolgen soll.

Ursache: Sicherheitsabschaltung durch Frost

​Hintergrund des Ausfalls war paradoxerweise die extreme Kälte der letzten Tage. Um die Gebäude bei Minusgraden warm zu halten, wurde die Vorlauftemperatur der Fernwärme stadtweit angehoben. Ein defekter Temperaturregler in der Anlage des Wohnblocks konnte diese erhöhten Werte jedoch nicht mehr korrekt verarbeiten.

​„Infolgedessen kam es zu einer Überhitzung der Anlage, die aus Sicherheitsgründen automatisch abgeschaltet wurde“, erklärt ein Sprecher von Heimstaden. Dies führte zum sofortigen Stopp der Warmwasseraufbereitung.



Einsatz über die Feiertage

​Trotz der Feiertage liefen im Hintergrund die Reparaturmaßnahmen. Das lokale Team von Heimstaden stand in engem Austausch mit Fachdienstleistern und dem Notdienst der Stadtwerke Halle. Am heutigen Freitagvormittag konnte ein Servicemonteur der Stadtwerke die Anlage durch eine Neuparametrierung des Reglers vorerst wieder in Betrieb nehmen.

​Heimstaden betont, dass die Sicherheit und Versorgung der Mieter Priorität habe: „Es tut uns leid, dass unsere Mieterinnen und Mieter über die Weihnachtsfeiertage mit diesen Unannehmlichkeiten konfrontiert waren. Unser Team ist auch in Notsituationen und an Feiertagen im Einsatz, um schnellstmöglich Lösungen zu finden.“

Endgültige Reparatur am Samstag

​Auch wenn das Wasser derzeit wieder warm aus den Hähnen kommt, ist die Arbeit noch nicht beendet. Da der Temperaturregler einen bleibenden Defekt aufweist, ist ein kompletter Austausch des Bauteils unumgänglich. Dieser ist für den morgigen Samstag geplant. Sobald das Ersatzteil installiert ist, kann die Anlage wieder unter voller Leistung und stabilem Dauerbetrieb laufen.





