Feldküche und Netzersatzanlage: Helfer vom THW Halle haben beim Stromausfall in Berlin unterstützt

Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin haben Einsatzkräfte aus Halle schnelle und tatkräftige Hilfe geleistet. Zehn Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Halle wurden zur Unterstützung in die Hauptstadt entsandt und arbeiteten dort eng mit den Berliner Einheiten zusammen.

Nach ihrer Ankunft meldeten sich die Helfer zunächst im THW-Ortsverband Berlin Steglitz-Zehlendorf. Von dort aus begannen umgehend die notwendigen logistischen und technischen Maßnahmen. Eine Feldküche wurde aufgebaut, um die Einsatzkräfte vor Ort zuverlässig zu versorgen. Im Anschluss daran führten die Helfer mehrere Versorgungsfahrten durch.

Parallel überprüften die Einsatzkräfte die eingesetzten Stromaggregate auf Tankfüllstände und Leistungsabgabe, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Die aus Halle mitgeführte Netzersatzanlage (NEA) ist derzeit im Berliner Stadtteil Wannsee im Einsatz und trägt dort zur Stabilisierung der Stromversorgung bei.

Auch im Hintergrund lief die Unterstützung auf Hochtouren: Michael aus der Logistik organisierte die Trockenlager und stellte den Köchen rechtzeitig das benötigte Material für das Mittagessen zur Verfügung. Nico und Leon unterstützten währenddessen direkt in der Küche und sorgten für einen zügigen Ablauf.

Obwohl der Strom in den betroffenen Berliner Stadtteilen inzwischen wieder fließt, bleibt der Einsatz für viele Helfer bestehen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort und müssen versorgt werden. Der Einsatz aus Halle zeigt einmal mehr, wie wichtig überregionale Zusammenarbeit und eingespielte Logistik im Katastrophenfall sind.

Foto THW