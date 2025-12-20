Förderung für Sachsen-Anhalts Schulen: Digitales Lernen und moderne Ausstattung im Fokus

Die Bildungsministerkonferenz hat den Weg für den Digitalpakt 2.0 freigemacht. Bund und Länder stellen gemeinsam mindestens fünf Milliarden Euro für die weitere digitale Entwicklung der Schulen zur Verfügung. Sachsen-Anhalt erhält daraus im investiven Handlungsstrang I bis zu rund 57,6 Millionen Euro Bundesmittel.

Bildungsminister Jan Riedel erklärt: „Mit dem Digitalpakt 2.0 unterstützen wir die Schulträger dabei, die digitale Ausstattung der Schulen verlässlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wollen wir die pädagogische Selbstständigkeit der Schulen stärken. Schulen und Schulträger sollen vor Ort gemeinsam entscheiden können, welche digitalen Lösungen zu ihrem Profil und ihrer Unterrichtsentwicklung passen. Als Land sorgen wir dafür, dass es dafür klare Rahmenbedingungen, transparente Verfahren und gute Fortbildungsangebote für die Lehrkräfte gibt.“

Zuwendungsempfänger sind überwiegend die Schulträger, die die Mittel für die digitale Infrastruktur an den Schulen einsetzen. Hinzu kommen länderseitige Maßnahmen in den Handlungssträngen Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie Lehrkräftebildung.

Der Digitalpakt 2.0 setzt sich aus drei Handlungssträngen zusammen:

Digitale Ausstattung und IT-Infrastruktur (Finanzhilfen des Bundes an die Länder, Weiterleitung an die Schulträger) Schul- und Unterrichtsentwicklung in Verantwortung der Länder „Digitales Lehren und Lernen“ als gemeinsame Initiative von Bund und Ländern zur Stärkung der Lehrkräftebildung

Mit dem neuen Paket wird der Übergang vom bisherigen DigitalPakt Schule zu einer längerfristigen, strategisch angelegten Förderung der digitalen Transformation an Schulen gesichert. Die Vereinbarungen legen besonderen Wert auf eine schlanke, praxistaugliche Umsetzung und eine stärkere Verzahnung von Infrastruktur, pädagogischer Entwicklung und Qualifizierung der Lehrkräfte.

Sachsen-Anhalt wird auf Basis der jetzt beschlossenen Vereinbarungen ein Landesprogramm zur Umsetzung des Digitalpakts 2.0 erarbeiten. Im Mittelpunkt stehen der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur an den Schulen sowie die Unterstützung von Schul- und Unterrichtsentwicklung und Lehrkräftefortbildung im Sinne einer zeitgemäßen Bildung in der digitalen Welt.