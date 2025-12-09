Gedränge an der Haltestelle: Junge in Petersberg von Schulbus angefahren

Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 7 Uhr an einer Bushaltestelle ein Verkehrsunfall mit einem Kind. Der Bus fuhr in die Haltestelle ein, in welcher sich mehrere Kinder aufhielten. Bei dem Bus handelte sich um einen Schulbus, mit dem die Kinder zu ihren Schulen gebracht werden sollten.

Es herrschte Gedränge an der Haltestelle, wodurch ein siebenjähriger Junge vom Bordstein rutschte und mit den Beinen unter die Räder des einfahrenden Busses geriet. Das Kind wurde dabei schwer am Bein verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Die anderen Kinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut.