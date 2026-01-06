Gegen BSV Ammendorf: Hallescher FC erneut Sieger im Halplus-Hallenfußballcup

Der Hallesche FC hat am Dreikönigstag das Hallenfußballturnier um den Halplus-Cup in der swh-arena gewonnen. Im Finale setzte sich der Club mit 1:0 gegen den BSV Ammendorf durch.

Das Spiel um Platz 3 endete im Neunmeterschießen mit 3:1 für Lok Leipzig gegen Blau-Weiß Dölau.