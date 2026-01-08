„Hall & Rauch“: Lesebühne am kommenden Dienstag in der Palette

Mit einem abwechslungsreichen Bühnenabend zwischen Lesung, Show und Performance meldet sich die Ensemble-Lesebühne Hall und Rauch im neuen Jahr zurück. Das Projekt vereint Künstlerinnen und Künstler aus Halle und Leipzig, die aus den Bereichen Literatur, Musik und Poesie kommen und einmal im Monat gemeinsam auf der Bühne stehen.

Am Dienstag, 13. Januar 2026, gastiert Hall und Rauch erneut in der Palette in Halle. Ab 19:00 Uhr präsentieren die Ensemblemitglieder Texte aus ihren aktuellen Arbeiten, musikalische Beiträge sowie improvisierte und spielerische Elemente. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr.

Kennzeichnend für Hall und Rauch ist die offene, lebendige Atmosphäre: Eigene Texte treffen auf spontane Performances, Ernsthaftes auf Humor, Geplantes auf Überraschendes. So entsteht ein Abend, der sich bewusst zwischen klassischer Lesung und unterhaltsamer Bühnenperformance bewegt.

Die Lesebühne Hall und Rauch findet regelmäßig jeden zweiten Dienstag im Monat in der Palette statt. Karten für die Veranstaltung am 13. Januar sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt beträgt 8 Euro ermäßigt und 10 Euro für Vollzahler.