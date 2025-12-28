Kita in der Herweghstraße zieht aus: Villa fällt an die Stadt zurück

Derzeit befindet sich in der Herweghstraße / Ecke Albert-Schweitzer-Straße in Halle (Saale) die Internationale Kita des Eigenbetriebs Kita. Der verwinkelte Bau mit vielen Treppen bringt aber für einen Kita-Betrieb auch viele Herausforderungen mit sich, deshalb wird sie die Villa in diesem Jahr auch verlassen.

“Geplant ist ein Umzug in die Albert-Schweitzer-Straße in unmittelbar räumlicher Nähe, nach dem die Kita Kneipp wieder ihre ursprünglichen Räumlichkeiten in der Klosterstraße bezogen hat”, sagt Stadtsprecher Drago Bock. Das dortige Gebäude wurde für 9,4 Millionen Euro saniert und vor zwei Jahren eingeweiht. Eine Hälfte nutzt die Kita Hasenberg als dauerhaften Standort. In die andere Hälfte zieht dann die internationale Kita ein. Die Eltern der etwa 70 betreuten Kinder habe man darüber informiert, dort herrsche Freude über den neuen Standort, so die Stadt.

Momentan ist dort noch die Kita “Sebastian Kneipp” zu finden, weil deren eigenes Gebäude in der Klosterstraße saniert wird. Voraussichtlich im Mai oder Juni soll die Kneipp-Kita nach Angaben der Stadtverwaltung zurückziehen. Das sollte eigentlich schon vor anderthalb Jahren passieren. Allerdings hatten unter anderem statische Probleme, der Zustand der Bestands-Wasserleitungen und verspätete Materiallieferungen zu Verzögerungen geführt.

Die Villa in der Herweghstraße wird vom Eigenbetrieb Kita an die Stadt Halle (Saale) zurückübertragen. Konkrete Pläne für das Gebäude gibt es dort zwar noch nicht. Experten gehen aber davon aus, dass ein Verkauf des Gebäudes an einen Investor zur Wohnnutzung erfolgen wird.