Kunstgeländer am Reileck zerstört

  1. Haido sagt:
    1. Januar 2026 um 10:45 Uhr

    …. ebenso in der Merseburger Strasse! So viele haben ein Handy, das da keiner Aufnahmen gemacht hat?! Diese Leute gehören in den Knast und bei jeder Wiederholungstat, sollte sich die Strafe verdoppeln. Aber in Deutschland klappt nichts mehr, außer Diätenerhöhung und Anzeigen gegen „beleidigendes Verhalten“ !

  2. Armando sagt:
    1. Januar 2026 um 10:49 Uhr

    So wie die ganze „Kunst“ in der Stadt. Steuern für die Tonne.

  3. Eisentraut sagt:
    1. Januar 2026 um 11:44 Uhr

    @Armado: und da ist jetzt die Kunst dran schuld? Verstehe ich das richtig??

  4. NiceM sagt:
    1. Januar 2026 um 12:08 Uhr

    Aber mal ehrlich, fällt den Kunstprofessoren und deren Studenten nicht was sinnvolleres ein? Diese „Werke“ an einer Straße wo sie verdrecken und noch dazu kurz vor Silvester, wo eben auch Beschädigungen stattfinden können (nicht mal gewollt). Ist doch sehr kurzsichtig gedacht.

  5. Leona sagt:
    1. Januar 2026 um 12:23 Uhr

    Traurig, einfach nur traurig. Oder waren es die Druckwellen der verbotenen Böller?

