Kunstgeländer am Reileck zerstört

Erst vor vier Wochen wurden durch die Stadt die Kunstgeländer am Reileck erneuert. Doch die Neujahrsnacht haben sie nicht überstanden. Ein Großteil der Bilder wurde in der Nacht zerstört.

Die Bilder waren Rahmen eines Projekts der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle entstanden. Die Geländer dienen als Abgrenzung zwischen Gehweg und Fahrbahn. Einst befanden sich an den Geländern Werbeaufschriften.