Kunstgeländer am Reileck zerstört
Erst vor vier Wochen wurden durch die Stadt die Kunstgeländer am Reileck erneuert. Doch die Neujahrsnacht haben sie nicht überstanden. Ein Großteil der Bilder wurde in der Nacht zerstört.
Die Bilder waren Rahmen eines Projekts der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle entstanden. Die Geländer dienen als Abgrenzung zwischen Gehweg und Fahrbahn. Einst befanden sich an den Geländern Werbeaufschriften.
…. ebenso in der Merseburger Strasse! So viele haben ein Handy, das da keiner Aufnahmen gemacht hat?! Diese Leute gehören in den Knast und bei jeder Wiederholungstat, sollte sich die Strafe verdoppeln. Aber in Deutschland klappt nichts mehr, außer Diätenerhöhung und Anzeigen gegen „beleidigendes Verhalten“ !
So wie die ganze „Kunst“ in der Stadt. Steuern für die Tonne.
Sie meinen, wer es bezahlt, darf es zerstören?
@Armado: und da ist jetzt die Kunst dran schuld? Verstehe ich das richtig??
Aber mal ehrlich, fällt den Kunstprofessoren und deren Studenten nicht was sinnvolleres ein? Diese „Werke“ an einer Straße wo sie verdrecken und noch dazu kurz vor Silvester, wo eben auch Beschädigungen stattfinden können (nicht mal gewollt). Ist doch sehr kurzsichtig gedacht.
Traurig, einfach nur traurig. Oder waren es die Druckwellen der verbotenen Böller?