Missachteter Zebrastreifen führt zu Verfolgungsfahrt und Festnahme in Halle

Polizeibeamte des Polizeirevieres Halle (Saale) bemerkten am gestrigen Tag gegen 12 Uhr wie ein PKW-Fahrer den Bereich Lise-Meitner-Straße in Halle (Saale) augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr und dabei ein Kind welches den dortigen Fußgängerüberweg nutzen wollte ignorierte und seine Fahrt in Richtung Hallorenstraße fortsetzte. Die Polizeibeamten versuchten daraufhin den PKW anzuhalten und den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Der 32-jährige Fahrer versuchte sich der Kontrolle zu entziehen in dem dieser die Geschwindigkeit weiter erhöhte und verkehrsgefährdend mehrere Fahrzeuge überholte. Durch Zeugen konnte der Fluchtweg des Fahrzeuges bis in den Bereich Blücherstraße nachverfolgt, der abgestellte PKW aufgefunden und der weiter zu Fuß flüchtende PKW-Fahrer durch die Polizeibeamten gestellt werden. Nach Überprüfung des 32-Jährigen in den polizeilichen Auskunftssystemen wurde bekannt, dass dieser nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines war, der PKW nicht versichert war und dass die genutzten amtlichen Kennzeichen dem PKW nicht zugeordnet werden konnten.

Der 32-Jährige zeigte gegenüber den Polizeibeamten während der durchgeführten Kontrollmaßnahmen deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, welcher sich mit einem durchgeführten Drogenschnelltest bestätigte. Nach einer erfolgten Blutprobenentnahme wurde dem Fahrer die Weiterfahrt / Nutzung von Kraftfahrzeugen untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen.