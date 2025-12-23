Multicar ohne Kennzeichen war im Saalekreis unterwegs – Fahrer war betrunken

Eine Funkstreifenbesatzung befuhr kurz nach Mitternacht die Landesstraße 144 von Löbejün nach Plötz. Vor Ihnen fuhr ein Multicar ohne amtliche Kennzeichen. Daraufhin erfolgte eine Verkehrskontrolle des Lastwagens. Es stellte sich heraus, dass der Besitzer erst vor kurzem das Fahrzeug gekauft und noch keine Zulassung beantragt hatte. Des Weiteren wurde um 00:24 Uhr ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 1,3 Promille ergab. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins und die Untersagung der Weiterfahrt.

