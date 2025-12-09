Du bist Halle

Rhinos verlieren Charity Game gegen Empor Berlin – 68:79 vor großer Kulisse

von · 9. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. Hans-Karl sagt:
    9. Dezember 2025 um 18:50 Uhr

    Wie lief es denn bei den LadyRegioRhinos? Waren die wenigstens erfolgreicher?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert