Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff tritt zurück

An der Spitze des Landes Sachsen-Anhalt bahnt sich ein Wechsel an. Reiner Haseloff wird laut Medienberichten als Ministerpräsident zurücktreten. Das Amt soll Sven Schulze übernehmen, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl im September.

Am kommenden Montag ist ein Treffen der Parteiführungen von CDU; SPD und FDP geplant, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Die drei Parteien stellen als sogenannte Deutschlandkoalition die Landesregierung.

Haseloff ist seit 2011 Ministerpräsident. Der 71-Jährige hatte angekündigt, zur Landtagswahl nicht erneut anzutreten.

Weitere Infos folgen.