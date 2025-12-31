Du bist Halle

SPD-Urgestein Klaus-Dieter Weißenborn aus Halle (Saale) tritt aus der Partei aus

von · 31. Dezember 2025

  1. Wennemann sagt:
    31. Dezember 2025 um 16:37 Uhr

    Die SPD ist seit Jahren schon kein Vertreter der Arbeiterschaft mehr. In Regierungsverantwortung ruiniert sie weiter Wirtschaft und Rechtsstaat. Auch ein Brandt oder Schmidt hätten diese Partei längst verlassen – oder ihre Degenerierung verhindert.

  2. Abgang sagt:
    31. Dezember 2025 um 16:46 Uhr

    Nunja, dort ist der Abgang besiegelt. 2026 4%. Endlich! Die braucht keiner mehr .

  3. Robert sagt:
    31. Dezember 2025 um 17:08 Uhr

    SPD ist SPD . Da spielt es keine Rolle ob es Bundes – SPD oder Landes -SPD ist .

    Fazit : Es müssen noch mehr verantwortungsvolle Mitglieder aus den Altparteien austreten .

  4. Der Kahn säuft ab sagt:
    31. Dezember 2025 um 17:22 Uhr

    Wird nicht der letzte sein, der dass Narrenschiff, was unserem Land so massiv schadet, verlässt.

  5. 10010110 sagt:
    31. Dezember 2025 um 17:49 Uhr

    Jetzt wäre es noch gut, die Seite von Herrn Weißenborn zu hören. Warum tritt er denn aus?

  6. Hans-Karl sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:25 Uhr

    Oh, wirklich ein herber Verlust für die SPD in Halle. Wie ist das? Sind sie jetzt noch zu viert oder so.

  7. SPD-Fan sagt:
    31. Dezember 2025 um 18:42 Uhr

    Bitte die begründende Austrittserklärung veröffentlichen. Herr Weißenborn ist sicher damit einverstanden

  8. otto sagt:
    31. Dezember 2025 um 20:35 Uhr

    Den SED-Mitbegründern wird der Ar… zu warm.

