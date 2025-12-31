SPD-Urgestein Klaus-Dieter Weißenborn aus Halle (Saale) tritt aus der Partei aus
Das Hallesche SPD-Urgestein Klaus-Dieter Weißenborn tritt aus der Partei aus. Dazu erklärt der Vorsitzende der SPD Halle, Peter Dehn:
„Der Austritt des langjährigen SPD-Mitglieds Klaus-Dieter Weißenborn ist für die Sozialdemokraten in Halle ein Verlust. Er hat einen wesentlichen Beitrag zur aktiven Gestaltung unserer Demokratie in Halle und in Sachsen-Anhalt geleistet.
Sein Kampf gegen Ungerechtigkeiten bei der Vereinheitlichung der Rentensysteme von Ost und West ist legendär. Die Nichtberücksichtigung von Rentenansprüchen einzelner Berufsgruppen aus DDR-Zeiten ist bei aller rechtlichen Problematik und trotz einschlägiger Gerichtsurteile mehr als ein Verwaltungsproblem. Am konkreten Fall wurde einer eher geringen Zahl von Betroffenen das Gefühl gegeben, keine Lösung für die Gesamtwürdigung einer Lebensleistung finden zu können oder zu wollen. Stattdessen wurde – im Rückblick muss man sagen: immerhin! – eine Härtefallregelung erarbeitet, die die Betroffenen nach so langer Hängepartie aber als Hohn empfinden mussten. Dies halte ich für eine vertane Chance. Auch im Hinblick auf die im Ost-Westverhältnis ausbaufähige gegenseitige Wertschätzung.
Mit vielen Gründen und Beispielen, mit etlichen Vorwürfen, die er in seinem Austrittsschreiben erhebt, kann ich mich nicht identifizieren. Seine über viele Jahre angewachsene Frustration kann ich verstehen. Es ist bedauerlich, dass dies die SPD Halle mehr trifft, als die Verantwortlichen in Berlin.“
Die SPD ist seit Jahren schon kein Vertreter der Arbeiterschaft mehr. In Regierungsverantwortung ruiniert sie weiter Wirtschaft und Rechtsstaat. Auch ein Brandt oder Schmidt hätten diese Partei längst verlassen – oder ihre Degenerierung verhindert.
Nunja, dort ist der Abgang besiegelt. 2026 4%. Endlich! Die braucht keiner mehr .
SPD ist SPD . Da spielt es keine Rolle ob es Bundes – SPD oder Landes -SPD ist .
Fazit : Es müssen noch mehr verantwortungsvolle Mitglieder aus den Altparteien austreten .
Wird nicht der letzte sein, der dass Narrenschiff, was unserem Land so massiv schadet, verlässt.
Jetzt wäre es noch gut, die Seite von Herrn Weißenborn zu hören. Warum tritt er denn aus?
Oh, wirklich ein herber Verlust für die SPD in Halle. Wie ist das? Sind sie jetzt noch zu viert oder so.
Bitte die begründende Austrittserklärung veröffentlichen. Herr Weißenborn ist sicher damit einverstanden
Den SED-Mitbegründern wird der Ar… zu warm.