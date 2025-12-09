Stadt Halle (Saale) zieht eine positive Zwischenbilanz zum Weihnachtsmarkt

Die ersten zwei Wochen vom Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) sind rum und die Stadt zieht eine positive Zwischenbilanz.

„Neben dem zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, erfreuen sich auch die ,Satelliten‘ auf dem Domplatz, dem Hallmarkt und vor der Oper großer Beliebtheit“, schätzt der Marktverantwortliche Tobias Teschner und Fachbereichsleiter Sicherheit der Stadt laut Mitteilung ein. Sowohl bei den Händlern als auch den Besuchern herrsche weit überwiegend eine ausgelassene und entspannte Stimmung. Immer wieder sind positive Stimmen zur Gemütlichkeit und zur Anordnung der Stände zu hören.

Besonders positive Rückmeldungen gebe es auch zur Beleuchtung, Tobias Teschner: „Vor allem der Weihnachtsbaum aber auch die Beleuchtung insgesamt wird immer wieder hervorgehoben.“ Auch auf die „Stille Stunde“ habe die Stadt erneut eine gute Resonanz erhalten.

Der Weihnachtsmarkt, der noch bis zum 23. Dezember 2025 geöffnet ist, bleibt damit ein beliebter Treffpunkt für die Hallenserinnen und Hallenser und von tausenden Gästen aus der Region in der Vorweihnachtszeit.