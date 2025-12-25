Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) geht ab Freitag mit dem Wintermarkt weiter

Der Weihnachtsmarkt ist geschlossen. Doch ruhig wird es auf dem halleschen Marktplatz nicht. Denn vom 26. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 findet der Wintermarkt statt.

35 Stände sind dabei. Es gibt drei Kinderkarussells und eine Mini-Eisenbahn, außerdem das beliebte Schrottwichteln.

Öffnungszeiten:

– 26.12.2025: 12 bis 21 Uhr

– 27.12.2025: 10 bis 21 Uhr

– 28.12.2025: 11 bis 21 Uhr

– 29.12.2025: 10 bis 21 Uhr

– 30.12.2025: 10 bis 21 Uhr

– 31.12.2025: 10 bis 17 Uhr

– 1.1.2026: geschlossen

– 2.1.2026: 10 bis 21 Uhr

– 3.1.2026: 10 bis 21 Uhr

– 4.1.2026: 11 bis 21 Uhr

– 5.1.2026: 10 bis 21 Uhr

– 6.1.2026: 11 bis 20 Uhr