Zwei Verletzte bei Wohhnungsbrand in der Schlosserstraße

In der Nacht zu Dienstag gegen 3.15 Uhr kam es in der Schlosserstraße in Halle (Saale) zu einem Wohnungsbrand. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgase verletzt und mussten in ein Krankenhaus. Die Wohnung ist laut Polizei derzeit nicht bewohnbar.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt.