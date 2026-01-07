168 Schüler pro Jahrgang: IGS Am Planetarium soll dauerhaft 6-zügig werden

Die IGS “Am Planetarium” auf dem Holzplatz in Halle (Saale) ist nach dem Lyonel-Feininger-Gymnasium die zweitbeliebteste Schule in der Saalestadt Aus diesem Grund soll die Schule noch dauerhaft 6 Züge pro Jahrgang erhalten. Das hat der Bildungsausschuss bei vier Enthaltungen beschlossen und einem Antrag der CDU zugestimmt.

Die Stadtverwaltung selbst sieht nur 140 Plätze in fünf Zügen vor. “Die 6-Zügigkeit mit 168 Schülern trägt dem Elternwillen Rechnung, entspricht den ministeriellen Empfehlungen und sichert die langfristige Entwicklung eines stark nachgefragten Schulstandorts”, heißt es in der Begründung der Christdemokraten. Das sorgte zunächst im Ausschuss durchaus für Verwirrung, war doch die CDU in der Vergangenheit immer gegen Integrierte Gesamtschulen, auch wenn der Elternwille ein anderer war.

Die Stadtverwaltung ist gegen eine Erweiterung. So äußerten Vertreter des Fachbereichs Bildung die Sorge, dass jene Schüler dann bei einer Sekundarschule fehlen werden. Und alle drei Sekundarschulen seien bereits jetzt mit jeweils nur zwei Klassenzügen in den fünften Klassen in ihrem Bestand gefährdet, unter diese Marke dürfen sie Schulen nicht fallen.

Befürworter der Idee zu mehr IGS-Plätzen ist Thomas Senger vom Stadtelternrat. Allerdings hält er das Schulgebäude am Planetarium für ungeeignet. Denn das sei nur für 5 Klassenzüge räumlich ausgelegt. “Ich habe die Befürchtung, dass dafür ein Anbau nötig sein wird”, mahnte André Scherer (MitBürger).

Thomas Senger wiederum sieht laut Schulgesetz keine Notwendigkeit, alle Schulformen vorzuhalten. Damit bezog er sich auf die Kritik der Stadtverwaltung bezüglich der Sekundarschulen. Magdeburg beispielsweise habe gar keine Sekundarschule mehr, sondern nur noch Gesamtschulen – diese bieten alle Schulabschlüsse unter einem Dach an.